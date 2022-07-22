 
مباشر

استطلاع يظهر مدى ثقة الروس في بوتين

أخبار روسيا

استطلاع يظهر مدى ثقة الروس في بوتين
Globallookpress Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgxq

أعلنت مؤسسة "الرأي العام" عن نتائج استطلاع أخير قامت به، حيث أعرب 78% من المشاركين فيه عن ثقتهم في الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد
بوتين: مستوى الفقر في روسيا لا يتراجع بالسرعة الكافية
بوتين: مستوى الفقر في روسيا لا يتراجع بالسرعة الكافية

وبحسب الدراسة التي قامت بها مؤسسة "الرأي العام"، قال 78% من المستطلعة آرائهم إنهم يثقون بالرئيس، و13% قالوا إنهم "لا يثقون" بالرئيس، بينما وجد الباقون صعوبة في الإجابة.

وبحسب 80% من المشاركين في الاستطلاع، فإن بوتين يعمل في منصبه "بشكل جيد إلى حد ما"، بينما يعتقد 10% أنه يعمل "بشكل سيء إلى حد ما"، ووجد 10% من المشاركين صعوبة في الإجابة.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي في الفترة ما بين 15-17 يوليو وشمل عينة مكونة من 1500 مشارك، أعمارهم فوق 18 عاما، في 104 قرى في 53 منطقة روسية، من خلال إجراء المقابلات في مكان الإقامة، ولا يتعدى الخطأ الإحصائي للاستطلاع أكثر من 2.5%.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا