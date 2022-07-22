وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل "الشمس الحارقة" خلال العملية العسكرية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوضح تفاصيل عمل منظومة قاذفة اللهب الثقيلة "الشمس الحارقة" Solntsepek، التي يبحث عنها الجيش الأوكراني لفعالياتها وكفاءتها.

إقرأ المزيد

ويوضح الفيديو استعداد المنظومة لإطلاق قذيفة اللهب، ويعرض حجم الانفجارات التي تسببها هذه المنظومات.

ويقول أحد العسكريين العاملين على المنظومة إن المسلحين الأوكران يخافون للغاية من صواريخ "الشمس الحارقة" الحرارية، التي لا يمكن الاختفاء منها حتى في المخبأ، لأنها تخلق ضغطا زائدا أثناء الانفجار وكرة نارية تصل درجة حرارتها إلى حوالي 3000 درجة مئوية. لهذا يمكنها تدمير العدو حتى من خلال الفجوات الصغيرة.

ويوجد في المركبة القتالية الواحدة "الشمس الحارقة" حتى 24 قذيفة حرارية قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع.

المصدر: نوفوستي