من الذين طالتهم العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟

نشر الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الخميس قائمة الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن بين الشخصيات الروسية الذين طالتهم العقوبات الأوروبية:

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين

أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن سوبيانين "دعم بشكل مباشر" العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن أعماله "تقوض أو تهدد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلووسوف

قال الاتحاد الأوروبي إن بيلووسوف "ينفذ السياسات الاقتصادية للحكومة الروسية وهو مسؤول عن النمو الاقتصادي في روسيا واستقرار الأسواق الروسية"، مشيرا إلى أنه "حضر اجتماعا في الكرملين دعا خلاله الأوليغارشيين لمواصلة العمل مع البنوك التي طالتها العقوبات".

ستانيسلاف تشيميزوف، نجل مدير مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الحكومية سيرغي تشيميزوف

يقول الاتحاد الأوروبي إن ستانيسلاف تشيميزوف يمتلك شركة Independent Insurance Group التي تدير عقود التأمين في القطاع الدفاعي الروسي، بما فيها عقود مع "روستيخ" التي يديرها والده.

آدم دليمخانوف، النائب في مجلس الدوما الروسي

أحد مقربي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

مفوض الرئيس الروسي في دائرة شمال القوقاز الفدرالية يوري تشايكا

يقال إنه "كان أحد مقربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات طويلة".

حاكم مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف

يشار إلى دوره في حشد الدعم داخل روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.

مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا

يتهمها الاتحاد الأوروبي بـ"انتهاك حقوق الأطفال الأوكرانيين" من خلال اعتماد الإجراءات المبسطة لمنح الجنسية الروسية للأيتام من أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وتبنيهم في روسيا.

الممثلان فلاديمير ماشكوف وسيرغي بيزروكوف

يشار إلى أنهما يؤيدان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي وقت سابق أعربا عن تأييدهما لانضمام القرم إلى روسيا.

رئيس نادي هواة الدراجات النارية "ذئاب الليل" ألكسندر زالداستانوف

وهو معروف أيضا بمواقفه المؤيدة لسياسات القيادة الروسية، بما فيها تجاه أوكرانيا.

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وطالت العقوبات كذلك مصرف "سبيربنك"، والوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة وأبناء الوطن المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، وحركة "يونارميا" الشبابية وصندوق "العالم الروسي" وصندوق غورتشاكوف للدبلوماسية الاجتماعة.

المصدر: RT+وكالات