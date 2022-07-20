لم يخدم خارج روسيا.. الدفاع الروسية تكشف عن اسم القائد الرابع للقوات العاملة في أوكرانيا

بعد رفع القناع مؤخرا عن قادة 3 مجموعات للقوات المشاركة في تنفيذ العملية الخاصة بأوكرانيا أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن المجموعة الرابعة من تلك القوات يقودها الفريق أندريه سيتشيفي.

ظهر اسمه لأول مرة في بيان للدفاع الروسية خلال قيام الوزير سيرغي شويغو بتفقد مجموعة "الغرب"، حيث "استمع إلى تقرير قائد المجموعة الفريق أندريه سيتشيفي بشأن الوضع الراهن والمهمات القتالية التي يجري تنفيذها في منطقة المسؤولية".

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وفي الفترة بين عامي 2019 و2021 شغل سيشيفي (53 عاما) منصب قائد جيش الأسلحة المشتركة رقم 8 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.

وقبل ذلك تولى قيادة تشكيلات من لواء إلى فرقة في المنطقة العسكرية للشرق الأقصى والمنطقتين الشرقية والغربية.

وبخلاف قادة مجموعة "الجنوب" جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين و"الوسط" الفريق أول ألكسندر لابين و"الشرق" القريق رستم مرادوف، لم يخدم سيتشيفي في سوريا أو أي منطقة خارج حدود روسيا.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق عام 2019. وفي نهاية فبراير 2022، أدرج اسم سيتيفي في قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT