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ترودو: إعادة توربينات "السيل الشمالي 1" إلى ألمانيا كان قرارا صحيحا

أخبار روسيا

ترودو: إعادة توربينات
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن قرار بلاده إعادة توربينات خط الغاز الروسي "السيل الشمالي 1" إلى ألمانيا لتسليمها لروسيا واستئناف إمدادات الغاز كان صعبا، لكنه صحيح.

وقال ترودو إن "قرار نقل التوربينات كان صعبا، لكنه كان صائبا لضمان بقائنا جميعا متحدين".

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"رويترز": روسيا ستستأنف ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" الخميس المقبل

وأفادت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء بأن إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي 1" من روسيا إلى ألمانيا ستستأنف يوم الخميس بعد الانتهاء من الصيانة المجدولة، في حين أن الخط لن يستأنف الضخ بكامل طاقته، بل بمستوى ما قبل 11 يوليو عندما بدأت صيانة مضخات الأنبوب.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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