مستشار أمريكي يحذر من تعريض بايدن البلاد لخطر قاتل إن تدخل لحماية فنلندا من روسيا

أشار مستشار البيت الأبيض الأسبق، باتريك بوكانان، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعرض بلاده لخطر قاتل إن تعهد بحماية فنلندا من روسيا، التي تمتلك 6 آلاف رأس نووي.

وفي تصريح لقناة CNS، أضاف بوكونان أنه "في حال حدوث هذا الوضع الحرج سيتعين على الجيش الأمريكي مواجهة دولة لديها 4500 إلى 6000 رأس نووي".

وتابع: "لم يكن أي رئيس في الحرب الباردة يفكر في التعهد بالتزام كهذا والمخاطرة ببقاء أمتنا للدفاع عن بلد يبعد آلاف الأميال، وليس حيويا بالنسبة للولايات المتحدة".

واعتبر أن قرارا كهذا إذا اتخذ في القرن العشرين سيكون "جنونيا".

وكان بوكانان من كبار المستشارين لرؤساء الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون، جيرالد فورد ورونالد ريغان.

ودعا قادة الناتو في قمة 29 يونيو السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى الحلف.

المصدر: "نوفوستي"