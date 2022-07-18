مجلس الدوما: مشروع قانون حول حظر الدعاية للعلاقات الشاذة

تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقترح فرض حظر على نشر المعلومات التي تحتوي على الدعاية للعلاقات الشاذة.

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وتم نشر هذا المشروع في موقع مجلس الدوما في شبكة الإنترنت.

وجاء في نص المشروع: "الجزء الأول من المادة الرابعة للقانون الفدرالي رقم 2124-1 بتاريخ 27 ديسمبر عام 1991 "حول وسائل الإعلام"... بعد عبارة "الترويج للمواد الإباحية وعبادة العنف والقسوة" تضاف عبارة "إنكار القيم العائلية والعلاقات الجنسية الشاذة".

المصدر: نوفوستي