مجلس الدوما: مشروع قانون حول حظر الدعاية للعلاقات الشاذة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfx2
تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقترح فرض حظر على نشر المعلومات التي تحتوي على الدعاية للعلاقات الشاذة.
وتم نشر هذا المشروع في موقع مجلس الدوما في شبكة الإنترنت.
وجاء في نص المشروع: "الجزء الأول من المادة الرابعة للقانون الفدرالي رقم 2124-1 بتاريخ 27 ديسمبر عام 1991 "حول وسائل الإعلام"... بعد عبارة "الترويج للمواد الإباحية وعبادة العنف والقسوة" تضاف عبارة "إنكار القيم العائلية والعلاقات الجنسية الشاذة".
المصدر: نوفوستي