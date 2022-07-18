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مروحية روسية تقوم بهبوط اضطراري في مقاطعة لينينغراد

أخبار روسيا

مروحية روسية تقوم بهبوط اضطراري في مقاطعة لينينغراد
Sputnik
مقاطعة لينينغراد، روسيا
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قامت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للمنطقة الشمالية الغربية للحرس الروسي، اليوم الاثنين، بهبوط اضطراري في منطقة لينينغراد.

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ونقلت وكالة "تاس" أن طاقم المروحية بقي على قيد الحياة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن سبب الحادث قد يعود إلى فشل في حركة الذيل.

من جانبها نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة الهبوط الاضطراري للمروحية.

ويظهر الفيديو أن الطاقم يفقد السيطرة على المروحية على ما يبدو بسبب الرياح. بعد بضع ثوان تهبط المروحية بقوة وتسقط على جانبها.

المصدر: نوفوستي + تاس

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