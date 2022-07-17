"بي بي سي" تكشف عن هوية مرتزق بريطاني ثالث تم أسره في دونيتسك

كشفت "بي بي سي" هوية مرتزق بريطاني ثالث أسرته القوات الروسية بجمهورية دونيتسك في مايو الماضي، حيث قاتل بصفوف نازيي قوات كييف الذين استسلموا للجيش الروسي في مصنع آزوفستال.

وقالت الهيئة إن "جون هاردينغ الذي يزيد عمره عن 50 عاما وينحدر من مدينة سندرلاند الإنجليزية، الذي أخبر أصدقاءه سابقا أنه يقاتل في الحرس الوطني الأوكراني، استسلم في مايو في مصنع آزوفستال في ماريوبول".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية للهيئة "إنها قلقة بشأن اعتقاله".

وأشارت إلى أن هاردينغ كان يقاتل في دونباس منذ عام 2018 وذهب إلى هناك على أمل وضع مهاراته كمدرب طبي موضع التنفيذ، لكنه انتهى به الأمر في أوكرانيا في نفس الوقت تقريبا مع مواطنيه شون بينر وأيدن أسلين".

المصدر: "تاس"







