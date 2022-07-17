لافروف: خبراء الناتو يوجهون قوات كييف وكتائبها النازية على الأرض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن خبراء الناتو يوجهون القوات الأوكرانية وكتائب النازيين في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات دونيتسك ولوغانسك.

وكتب لافروف في مقال نشرته صحيفة "إزفستيا" الروسية: "على ما يبدو فإن المدربين والمدفعيين في الناتو يوجهون القوات الأوكرانية والكتائب النازية على الأرض" في أوكرانيا.

وأضاف: "أرجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر" لمثل هذه الخطوات.

المصدر: "تاس"