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روسيا.. مصرع 7 أشخاص جراء حريق في مقاطعة تومسك

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روسيا.. مصرع 7 أشخاص جراء حريق في مقاطعة تومسك
Sputnik
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قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة تومسك في سيبيريا، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق اندلع الليلة الماضية في دار بقرية كولبينكا التابعة لمنطقة مولتشانفسكي.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، بين ضحايا الحريق يوجد 5 أطفال.

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وفي الوقت الراهن، يجري التحقق وتحديد كل ملابسات وأسباب ما حدث. ويجري فحص مكان الحادث واستجواب الشهود وسيتم تعيين عدد من فحوصات الطب الشرعي في المستقبل القريب.

وذكرت المديرية في بيانها، أنه تم البلاغ حول حريق في مبنى سكني في القرية المذكورة في الساعة 00.18 من يوم الأحد (20.18 بتوقيت موسكو). وتم إخماد الحريق في 06.31 بالتوقيت المحلى.

روسيا.. مصرع 7 أشخاص جراء حريق في مقاطعة تومسك

روسيا.. مصرع 7 أشخاص جراء حريق في مقاطعة تومسك

ووفقا لرجال الإنقاذ، اشتعلت النيران في منزل خشبي مكون من طابقين.

المصدر: نوفوستي

 

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