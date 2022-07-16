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الدفاع الروسية: التشكيلات الأوكرانية خططت لتفجير جسر في زابوروجيا واتهام الجيش الروسي

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الدفاع الروسية: التشكيلات الأوكرانية خططت لتفجير جسر في زابوروجيا واتهام الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات الأوكرانية المسلحة خططت لتفجير جسر في زابوروجيا جنوب وسط أوكرانيا، واتهام الجيش الروسي باستهداف البنى المدنية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن التشكيلات الأوكرانية لغّمت جسرا في بولتافكا وكانت تنوي تفجيره وفقا لسيناريو تم إعداده مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية.

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المصدر: "نوفوستي" 

 

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