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قوات الأمن الروسية تعثر على وكر أسلحة معدة للأعمال التخريبية في خيرسون

أخبار روسيا

قوات الأمن الروسية تعثر على وكر أسلحة معدة للأعمال التخريبية في خيرسون
Sputnik
قوات الأمن الروسية في خيروسن
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عثرت قوات الأمن الروسية على وكر يحوي أسلحة معدة لأعمال تخريبية في غابة غولو بريستانسكي، في خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، واعتقلت أحد المتورطين.

وقال ممثل سلطات خيرسون في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: تم اعتقال أوكراني من المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة، أعد مخبأ للأسلحة الفردية والذخيرة في غابة منطقة غولو بريستانسكي.

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وأضاف أن التحقيق يشير إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها، كانت معدّة لاستخدامها في الأعمال التخريبية ضد القوات الروسية والمدنيين.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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