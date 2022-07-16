روسيا ستمتلك أسطولا ضخما من طائرات الشحن بدون طيار

قال مصدر في منصة المبادرة التكنولوجية الوطنية، إنه سيظهر في نهاية عام 2022 في روسيا، أحد أكبر أساطيل طائرات الشحن بدون طيار.

وأضاف ممثل هذه المؤسسة المستقلة غير التجارية: "قبل حلول نهاية عام 2022، سيظهر لدى روسيا أحد أكبر أساطيل طائرات الشحن بدون طيار في العالم. وسيضم الأسطول 35 مروحية بدون طيار مخصصة لنقل الطرود والبضائع التي يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام على مسافات طويلة".

ونوه المصدر، بأن أول تحليق لهذه الدرونات سيبدأ في يوليو الجاري. وقال: "تم توقيع عقد بهذا الخصوص مع شركة غازبروم نفط".

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ووفقا له، ستظهر في المستقبل القريب شركة في روسيا، وستواصل العمل في مجال تطوير أسطول الطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، لتطوير تقنيات لدمج الطائرات بدون طيار في مجال جوي واحد.

وشدد المصدر، على أن الشركة ستستخدم في إنتاجها المكونات الروسية فقط ولن تستخدم أي أجهزة أو مكونات أجنبية.

المصدر: نوفوستي