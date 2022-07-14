محافظ مقاطعة كالينينغراد: المفوضية الأوروبية أوصت بإزالة القسم الأكبر من القيود المفروضة على المنطقة

أعلن محافظ مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت القدر الأكبر من القيود التي كانت ليتوانيا فرضتها على المنطقة.

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وأفاد أليخانوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" بأن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت قسما كبيرا من القيود المفروضة على العبور إلى كالينينغراد، مشيرا إلى أنها شكلت نسبة تزيد على 80%.

وقال محافظ مقاطعة كالينينغراد الروسية بهذا الشأن: "هذا انتصار لدبلوماسيتنا، لأن أكثر من 80% من القيود التي فرضت على نقل البضائع إلى المنطقة تم رفعها بالفعل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت بيانا توضيحيا بشأن حظر عبور المواد إلى مدينة كالينينغراد الروسية، أشير فيه إلى رفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات والتي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية مع وجود مراقبة مناسبة، مع عدم السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.

المصدر: سبوتنيك