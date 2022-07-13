صياغة وثيقة جديدة للعلاقات الجزائرية الروسية

أكد السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف أن العمل جار على صياغة وثيقة استراتيجية جديدة تعكس العلاقات الجزائرية الروسية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل بيليايف، حيث أدى الأخير زيارة وداع بعد انتهاء مهامه في الجزائر.

وقال بيليايف في تصريح: "تشرفت اليوم بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتهاء مهمتي كسفير مفوض وفوق العادة لروسيا في الجزائر".

وأضاف: "خلال المقابلة، شكرت الجزائر قيادة وشعبا على كل ما لقيته من تسهيلات ودعم ومساندة أثناء مزاولة مهامي".

وتابع: "نقلت تحيات وتهاني إلى الرئيس عبد المجيد تبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ستينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية".

ولفت إلى أنه "تم استعراض الوضع الحالي في العلاقات الثنائية التي تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ في الأعوام الخمسة الماضية ووصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعمقة".

وأشار إلى أن أبرز دليل على ذلك هو العمل الجاري من أجل صياغة وثيقة استراتيجية جديدة تعكس العلاقات الجزائرية الروسية.

ولفت إلى أن هذه الوثيقة ستصبح أساسا لتعزيز وتكثيف التعامل بين روسيا والجزائر في المستقبل.

المصدر: "النهار أونلاين"