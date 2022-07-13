مصلحة الرقابة المالية الروسية تدرج جمعية "عادات" في قائمة المنظمات الإرهابية

أدرجت مصلحة الرقابة المالية الفيدرالية في قائمتها للإرهابيين والمتطرفين جمعية "عادات " التي يرأسها ابن القاضي السابق في المحكمة العليا في الشيشان، سعيدي يانغولباييف إبراهيم.

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ويحظر على الأفراد والمنظمات المدرجة في السجل ذي الصلة التعاون مع وسائل الإعلام، ونشر المعلومات عبر الإنترنت، وتنظيم الفعاليات العامة، والمشاركة في الانتخابات، واستخدام أي خدمات مالية لا تتعلق بدفع الضرائب والرواتب.

وأدرجت وزارة العدل في الاتحاد الروسي في الآونة الأخيرة "عادات" في قائمة الجمعيات العامة والمنظمات الدينية التي تمت تصفيتها أو منعها بقرار من المحكمة.

المصدر: نوفوستي