انطلاق تدريبات أسطول الشمال الروسي لمكافحة الغواصات في بحر بارنتس

بدأ أسطول الشمال الروسي تدريبات تكتيكية لمكافحة الغواصات في بحر بارنتس، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للأسطول يوم الثلاثاء.

وذكر بيان الأسطول أن "سفن "يونغا" و"بريست" الصغيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول الشمال، انطلقت إلى بحر بارنتس للقيام بأنشطة تدريب قتالية مخطط لها كجزء من مجموعة سفن البحث والهجوم"، مشيرا إلى أن السفن "بدأت إجراء تمرين تكتيكي تجريبي للبحث عن غواصات العدو المفترض وتدميرها".

وستقام التدريبات على عدة مراحل، كما سيشارك فيها الطيران المضاد للغواصات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

وخلال تواجدهم في البحر، سيتعين على البحارة من سلاح مكافحة الغواصات، إجراء تمرين اتصال، والعمل على عناصر المناورة المشتركة للسفن كجزء من مجموعة البحث عن السفن وضربها، وإجراء سلسلة من التدريبات لأفراد الطوارئ في الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة أثناء تحرك السفينة.

المصدر: RT