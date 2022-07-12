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بيسكوف يعلق على اكتشاف أول حالة لجدري القردة في روسيا

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على اكتشاف أول حالة لجدري القردة في روسيا
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لم يلغ تماما التدابير الخاصة بمكافحة الأوبئة، وخاصة نظام الأقنعة.

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وتابع بيسكوف، خلال إحاطته اليومية، بأن لدى الكرملين تدابير وقائية بشكل مستمر، إلا أن مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روس بوتريب نادزور" لم تعط أي مداخلات جديدة بشأن جدري القردة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن مراقبة انتشار الفيروس من اختصاص "روس بوتريب نادزور" وهي المؤسسة المعنية بإعطاء التعليمات الجديدة، لذا يحبذ الاتصال بها في مثل هذه القضايا.

المصدر: نوفوستي

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