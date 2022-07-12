"تاس": موسكو تطور صاروخا بالستيا جديدا من نوع "زميفيك" القاتل لحاملات الطائرات

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن موسكو تطور صاروخا بالستيا جديدا من نوع "زميفيك" قاتل لحاملات الطائرات، بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت.

وقال مصدران مقربان من الإدارة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري الروسي إنه "يتم تطوير صاروخ باليستي جديد من نوع "قاتل حاملة طائرات - زميفيك" بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت، لصالح البحرية".

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وتمتلك روسيا منظومات صاروخية فرط صوتية حديثة، لا يوجد لبعضها مثيل في العالم، ومن بينها "كينجال" و "تسيركون" ومجمع "أفنغارد".

المصدر: "تاس" + RT