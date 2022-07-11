الخارجية الروسية تحتفل بالذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتونس

تحتفل وزارة الخارجية الروسية اليوم بالذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتونس، متمنية السلام والرفاهية والازدهار لشعبي البلدين.

وقالت الوزارة في منشور على قناتها عبر "تليغرام": "منذ عام 1956 تم الحفاظ على حوار سياسي مستقر بين الدولتين".

وأضافت أن "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل تدريجي، وقد تم وضع أسسها في الاتفاقيات الحكومية الدولية الموقعة في عام 1993".

وتابعت أن "التعاون الإنساني يلعب دورا خاصا في تعزيز العلاقات الودية الروسية التونسية، ففي 30 يناير 2021، كانت تونس ثالث دولة إفريقية تعتمد لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا.

وأشارت إلى أن "التعاون في مجال التعليم يتطور بشكل مثمر، ويحافظ بلدانا على التبادل الثقافي المستمر بين المؤسسات التعليمية، فأكثر من ألفي تونسي من خريجي الجامعات السوفيتية والروسية مسجلين في جمعية الخريجين".

وختمت قولها: "تهانينا لحكومة وشعب تونس بمناسبة عيدنا المشترك! نتمنى السلام والرفاهية والازدهار!".

المصدر: RT