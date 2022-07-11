اعتقال 11 من عناصر جماعة محظورة في روسيا

أفاد المركز الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB باعتقال 11 عنصرا من خلية سرية تابعة لـ "الدولة الإسلامية"، وتمت مصادرة ترسانة من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية.

اعتقلت هيئة الأمن الفدرالية الروسية على أراضي جمهورية قره شاي شركيسيا الروسية، 11 مواطنا روسيا، أعضاء في خلية سرية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المحظور على أراضي روسيا، بعد الكشف عن تورطهم في تجنيد بعض سكان المنطقة في أنشطة إرهابية، وممارسة دعاية للتنظيم على شبكة الإنترنت.

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وقد عثر مع المتهمين على 10 وحدات من الأسلحة المدنية ومسدس من طراز "ماكاروف"، وبندقية آلية، وثلاث قنابل يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة ومعدات الاتصالات التي تحتوي على مواد وأدبيات تحث على أنشطة غير قانونية.

وقد شرعت سلطات التحقيق في رفع قضية جنائية ضد المحتجزين بموجب مواد قانون العقوبات الروسي الخاصة بـ "الدعاية للإرهاب"، والتحقيق جار.

المصدر: نوفوستي