مسلمو روسيا يصلون من أجل السلام وإنقاذ البشرية من النازية

صلى مسلمو روسيا، اليوم السبت، بمناسبة عيد الإضحى المبارك، من أجل أن ينقذ الله البشرية من المصائب والمتاعب ويجنبها شر النازية.

وقال رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي رافيل عين الدين، قبل بدء الخطبة الاحتفالية في مسجد موسكو الكبير: "صلواتنا موجهة إلى الله تعالى بطلبات منح السلام والازدهار للبشرية جمعاء، لإنقاذنا جميعًا من المآسي والمتاعب والمصائب، ومن الطاعون البني (النازية).

وشدد المفتي على أن المسلمين يصلون من أجل ذلك ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا أولئك الذين يؤدون فريضة الحج في المملكة العربية السعودية اليوم.

وقال المفتي عين الدين: "أتمنى لكل إخواني المؤمنين، ولكل أبناء الوطن، السلام والازدهار، والصحة"، مضيفا أن المسلمين في روسيا سيصلون من أجل الخير للمواطنين في روسيا، بما في ذلك رفاه وصحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي