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بوتين يهنئ مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى

أخبار روسيا

بوتين يهنئ مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشير إلى أن الطائفة المسلمة في روسيا تشارك بنشاط في حياة البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى... يسرنا أن الطائفة المسلمة لروسيا تشارك بشكل حيوي في حياة البلاد وتعير اهتماما مستمرا لتنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية والتوعية وتربية جيل الشباب في روح احترام التقاليد وعادات الأجداد".

وأشار بوتين إلى أن نشاط الطائفة المسلمة مهم للغاية للحفاظ على السلام بين القوميات والوفاق في المجتمع.

وأضاف: "يحمل عيد الأضحى الذي يرمز إلى انتهاء الحج إلى الأماكن المقدسة القديمة معنى آخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم وحدة الناس والحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة".

وتمنى الرئيس بوتين لمسملي روسيا الصحة والسعادة والنجاح والازدهار.

المصدر: نوفوستي

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