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بوتين: روسيا يجب أن تفي بجميع التزاماتها تجاه شركائها الدائمين

أخبار روسيا

بوتين: روسيا يجب أن تفي بجميع التزاماتها تجاه شركائها الدائمين
Globallookpress Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لا بد وأن تفي بجميع التزاماتها تجاه شركائها الدائمين في توريد المنتجات الزراعية، على الرغم من أي صعوبات.

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جاء ذلك خلال اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، 8 يوليو، حيث أضاف بوتين أنه "مع مراعاة الصعوبات التي ستنشأ في أسواق الغذاء العالمية، والمرتبطة بالتضخم الغذائي العالمي الحتمي، يجب علينا بالطبع الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا التقليديين الدائمين، الذين يراقبون الوضع عن كثب، ويعتمدون كثيرا على حقيقة وفائنا بجميع التزاماتنا".

كما أشار بوتين إلى أن لدى روسيا جميع المتطلبات المسبقة للازمة لذلك، على الرغم من العقوبات التي تؤثر، من بين أمور أخرى، على اللوجستيات، كما أمر الرئيس بالتنسيق مع الشركاء مسبقا والتكيف وفقا لذلك.

المصدر: نوفوستي

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