أحواض بناء السفن الروسية تتلقى طلبات بناء أكثر من ألف سفينة حتى عام 2035

قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور يفتوخوف، إن أحواض بناء السفن الروسية تلقت طلبات لبناء أكثر من ألف سفينة مدنية حتى عام 2035، باستثمارات تزيد عن 5,5 تريليون روبل.

وقال يفتوخوف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لدينا خطة طويلة الأجل لحاجة عملائنا المحليين إلى سفن مدنية. تم تحديد هذه الحاجة في الخطة الموحدة للفترة حتى عام 2035.. لدينا طلبات لأكثر من ألف سفينة بحلول عام 2035 مع إجمالي استثمارات بأكثر من 5.5 تريليون روبل".

وأضاف: "من الواضح أنه سيتم تعديل الخطة مع مراعاة الوضع الحالي. ولا يزال هذا العمل قيد التنفيذ، ولكن يمكن تقييم المعدات التكنولوجية، وبشكل عام، استعداد أحواض بناء السفن لدينا للوفاء بطلبات بناء السفن يمكن وصفه بأنه عال جدا جدا".

ووفقا له، يمكن لبناة السفن الروس ضمان إنتاج أنواع مختلفة من السفن، بدءا من سفن الصيد وانتهاء بكاسحات الجليد النووية، فضلا عن سفن الأبحاث البحرية والسفن ذات الحمولة الكبيرة.

المصدر: نوفوستي