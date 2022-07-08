عاصفة رعدية تضرب موسكو.. برد وأمطار وأسقف طائرة (فيديو+ صور)

ضربت عاصفة رعدية قوية، أمس الخميس، مناطق في موسكو وضواحيها، رافقتها موجة رياح ونزول برد تسببت في تطاير أسقف بعض المنازل وتوقف مؤقت لحركة النقل.

ووجد سكان موسكو وبعض المناطق المجاورة للمدينة أنفسهم في وسط ما يشبه كارثة حقيقة نتيجة الأمطار والبرد والرياح القوية التي اقتلعت أسقف بعض المنازل والأشجار.

وشهد الطقس في روسيا منذ أمس تغيرا بعد أيام من تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة التي بلغت حوالي 30 درجة فوق الصفر.

المصدر: وكالات