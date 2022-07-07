البرق يتسبب باندلاع حريق في قبة كنيسة بالعاصمة الروسية موسكو

اندلع حريق في كنيسة الأيقونة الأيبيرية لوالدة الرب في فيسبوليه في وسط موسكو، والتي تم بناؤها عام 1802.

ونشرت قناة "أخبار موسكو" على تليغرام مقطع فيديو يظهر فيه دخان يتصاعد من قبة الكنيسة. ويقول التعليق على الفيديو أن البرق أصاب قبة الكنيسة.

وأفاد مصدر وكالة "تاس" في خدمات الطوارئ بأن الدخان مرئي من أسفل قبة المعبد، مشيرا إلى أن موظفي وزارة الطوارئ هرعوا إلى مكان الحادث. وبعد وقت قصير، ظهرت معلومات عن تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

المصدر: وكالات