المحكمة العليا الروسية تؤيد AliExpress في النزاع القضائي مع شركة CD Land

أيدت المحكمة العليا الروسية حكم ثلاث محاكم أدنى بتخلّف وكيل شركة AliExpress الصينية في روسيا عن سداد 5.2 مليون روبل لصالح شركة CD Land على خلفية "تقليد لعبتها".

وجاء في حكم المحكمة الذي نشر اليوم الأربعاء إن القاضية رمزية خاتيبوفا من المحكمة العليا الروسية رفضت استئناف المدعي بالنقض، الذي طلب إحالة القضية للمراجعة إلى الكلية القضائية للمنازعات الاقتصادية.

واكتشفت شركة CD Land لعبة "جدون" على موقع aliexpress.ru في عام 2021.

وتم إرسال دعاوى للمتهمين (LLC ،Alibaba.Com Ru)، وكيل مجموعة Alibaba Group في روسيا للمطالبة بوقف بيع اللعبة ودفع تعويض.

ووفقا لمديرة التسويق في CD Land إيرينا ميليخوفا فإن "عدم الرد"، لا على الدعوى ولا التجاوب مع وقف بيع السلعة المقلدة، دفع صاحب الحقوق إلى اللجوء إلى المحكمة.

وفي أغسطس 2021، أكدت محكمة التحكيم في موسكو أن شركة Alibaba.ComRu غير مذنبة لأنها لا تمتلك سوق AliExpress بل تمتلك متجر Tmall فقط، والذي لم يبع لعبة "جدون".

المصدر: "نوفوستي"