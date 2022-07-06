الكرملين يرى أن هجرة كنيسل من النمسا تعبير عن أعراض مرضية

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين له موقف سلبي من الاضطهاد الذي تعرضت له وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل.

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وقال بيسكوف في معرض رده على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع مضايقة وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل بسبب العلاقات الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سلبا، لدينا موقف سلبي من هذا الأمر، ماذا تظنون؟، هذه أعراض سيئة لدرجة أن المجتمع غير صحي. وبقدر ما نعلم، فقد تعرضت بالفعل للمضايقات، وتعرضت لممارسة الإلغاء هذه وتلك دواليك، ما يعني أنه تمت تهيئة ظروف لا تطاق تماما لها، مثل هذا جرس إنذار لمجتمع قادر على مثل هذا الأمر"، مضيفا أن كنيسل حتى الآن لم تلجأ إلى روسيا للحصول على المساندة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كنيسل غادرت النمسا بسبب تهديدات بالقتل ولم تجر أي مقابلات إعلامية، كما أكدت كنيسل لوكالة نوفوستي أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.

المصدر: نوفوستي