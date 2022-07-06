بوتين يلتقي قيادة مجلس الدوما الخميس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يلتقي مع قيادة مجلس الدوما وزعماء الأحزاب يوم غد الخميس.

وأكد بيسكوف على أن اللقاء لن يكون افتراضيا، وإنما وجها لوجه.

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ويعقد مجلس الدوما اليوم الجلسة الختامية لفصل الربيع، والتي كانت مزدحمة حيث اعتمد النواب عددا من مشاريع القوانين الهامة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم المواطنين الروس والاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.

وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع هو الأخير قبل جلسة الخريف، إلا أن عمل نواب مجلس الدوما لا يتوقف عند هذا الحد، حيث سيسافرون إلى مناطقهم لتقييم الوضع على الأرض، وتلخيص النتائج.

وقد تم في هذا الفصل التشريعي تقديم 588 مشروع قانون، وقبول 292 منها، أعد الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" 49 منها.

المصدر: تاس+ 1tv