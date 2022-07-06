اعتقال أجنبي في خاباروفسك الروسية بتهمة مساعدة "هيئة تحرير الشام" المحظورة في روسيا

أفادت الدائرة الصحفية لهيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB لمنطقة خاباروفسك باعتقال أجنبي من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى في يونيو الماضي، بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

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وأفادت هيئة الأمن الفدرالية بأن المواطن، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، قام بتمويل تشكيلات مسلحة لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي الدولي، والمحظور نشاطه على الأراضي الروسية.

وقد تم احتجاز المتهم وفقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا، وقد رفعت قضية بموجب المادة 1.1 من قانون العقوبات "المساعدة في الأنشطة الإرهابية".

المصدر: نوفوستي