بوتين يخوّل الحكومة تقييد ودائع المقيمين في روسيا في بنوك الخارج

خوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بفرض قيود على إيداع المقيمين في روسيا أموالهم بالعملات الأجنبية في بنوك الخارج.

وورد في مرسوم الرئيس بوتين: "تمنح اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا الاتحادية سلطة فرض القيود على إيداع المقيمين في روسيا ودائعهم بالعملات الأجنبية في بنوك الخارج".

وتابع: "ينطبق هذا التعميم على تحويلات الأموال دون فتح حساب مصرفي باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي يوفرها مقدمو خدمات الدفع الأجانب".

وأعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي، أنها سمحت للمستثمرين بإيداع الأموال التي يتم تحصيلها من بيع الأوراق المالية في حسابات مصرفية بالخارج بالعملات الأجنبية.

وجاء في بيان الوزارة بهذا الصدد: "قررت الجنة الحكومية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية السماح للمقيمين بإيداع الأموال في حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى بنوك الخارج، أو في مؤسسات السوق المالية الأخرى بالعملات الأجنبية، وهي الأموال التي يتم تحصيلها من التعاملات بالأوراق المالية مع غير المقيمين في روسيا".

المصدر: RT