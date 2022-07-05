روغوزين يقترح تأميم إنتاج مكونات الإلكترونيات الفضائية

اقترح دميتري روغوزين مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، تأميم مؤسسات إنتاج مكونات العناصر المقاومة للإشعاع ونقل إدارتها إلى شركتي "روس كوسموس" و"روس أتوم".

وأضاف روغوزين: "يبقى موضوع بناء الأقمار الصناعية في بلدنا من أكثر الموضوعات إثارة للقلق، وبالذات بسبب عدم إمكانية الوصول إلى قاعدة العناصر المقاومة للإشعاعات. لذلك، أقترح تأميم هذه الصناعة ونقلها إلى إشراف وإدارة روس كوسموس و روس أتوم".

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وخلال لقاء مع موظفي شركة بناء الأقمار الصناعية لأنظمة المعلومات، وصف روغوزين إنتاج قاعدة المكونات الإلكترونية، بأنه أضعف نقطة في حل مشكلة مضاعفة الكوكبة المدارية الروسية.

واليوم أعلنت "روس كوسموس"، أنه تم تعيين يفغيني نيستروف في منصب مدير عام شركة " النظم المعلوماتية للأقمار الصناعية" الحاملة لاسم الأكاديمي م. ف. ريشتينيوف.

المصدر: نوفوستي