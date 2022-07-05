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بوتين يكّرم فوج دبابات بالجيش الروسي ويمنحه لقبا جديدا

أخبار روسيا

بوتين يكّرم فوج دبابات بالجيش الروسي ويمنحه لقبا جديدا
Sputnik
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منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقب "الفارس" لفوج الدبابات رقم 80 بالجيش الروسي الحامل لوسام الراية الحمراء، وذلك تقديرا للبطولة الكبيرة والشجاعة في العمليات القتالية.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على موقع الكرملين اليوم: "لقاء البطولة الجماعية والشجاعة والثبات والصمود التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في ظروف النزاعات المسلحة، قررت: منح الاسم الفخري- الفارس، لفوج الدبابات رقم 80 الحامل لوسام الراية الحمراء. ومن الآن فصاعد بات تسميته على الشكل التالي: فوج الدبابات رقم 80 الفارس الحامل لوسام الراية الحمراء".

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وسيصبح المرسوم ساري المفعول اعتبارا من يوم 5 يوليو عام 2022.

تأسس هذا الفوج في عام 1942 وشارك في معارك الحرب الوطنية العظمى. ووفقا للمصادر، من بين الضباط الروس المعروفين الذين خدموا في صفوفه يمكن ذكر الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان الجيش الروسي حاليا.  

المصدر: نوفوستي

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