فنان روسي يتهم فنانة مصرية بسرقة لوحاته

اتهم الفنان الروسي غيورغي كوراسوف فنانة مصرية بسرقة أعماله الفنية التي فوجئ بوجودها على جدران إحدى محطات المترو في العاصمة المصرية القاهرة تحمل اسم الفنانة المصرية.

وقال كوراسوف في تصريح لـ"نوفوستي" إن الفنانة المصرية غادة والي "أجرت كولاج من لوحاتي على الكمبيوتر، وقصت الأشكال وصنعت تركيبها الخاص منها وقلبت بعض الأشكال في مرآة وغيرت لونها".

وتابع أن والي "أضافت صورا مشهورة جدا (ليست صوره) للإلهة المجنحة وإيزيس، الباقي أخذ مني".

وأردف قوله: "هذا مذهل للغاية، لأنني لا أنسخ الصور المصرية القديمة، فأنا أبتكر أعمالي بأسلوب منمق على أنها قديمة، وأعتقد أن صاحبة الصور في المترو كانت تظن أنني أيضا أنسخ صورا قديمة".

وأشار إلى أنه لجأ للمحامين لمساعدته في حماية حقوقه.

والأعمال الفنية هي أربعة أعمال زينت جدران محطة مترو "كلية البنات" شرق العاصمة المصرية افتتحت عام 2014.

المصدر: "نوفوستي"