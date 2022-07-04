لجنة التحقيق الروسية تطلب من الحرس الوطني معلومات عن تعاون مراقبي OSCE مع استخبارات كييف
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من الحرس الوطني الروسي معلومات عن تخابر مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الاستخبارات الأوكرانية.
وأضافت لجنة التحقيق في بيان لها، يوم الاثنين، أنها "ستعطي التقييم القانوني" للأشخاص "المتورطين في الأنشطة الاستخباراتية غير الشرعية".
وكان الحرس الوطني الروسي قد أعلن العثور على وثائق لبعثة المراقبين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منزل الرئيس السابق لإدارة جهاز الأمن الأوكراني بمقاطعة خيرسون، الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو.
وأضاف الحرس الوطني أن تلك الوثائق تدل على تعاون المراقبين مع الاستخبارات الأوكرانية.
وعثر الحرس الوطني كذلك على رسم تخطيطي لمواقع انتشار وحدات القوات الروسية في القرم ومقاطعات روستوف وسمولينسك وبيلغورود وفورونيج.
المصدر: نوفوستي