وزارة الصناعة الروسية ترحب بخروج "مايكروسوفت" من روسيا

أشار فاسيلي شباك، نائب وزير الصناعة الروسي إلى أن خروج "مايكروسوفت" من السوق الروسية سيكون له تأثير إيجابي على منتجي البرمجيات المحليين، في ظل توفر أنظمة التشغيل الروسية.

وقال شباك إنه من وجهة نظر مطوري ومصنعي البرمجيات المحلية، فإن خروج "مايكروسوفت" من السوق الروسية، هو بالتأكيد "إيجابي".

وأكد أنه "على المدى المتوسط ​​والطويل، سيكون لذلك تأثير إيجابي للغاية على قدراتهم وعلى مساحات السوق التي يمكنهم شغلها".

وأشار إلى وجود عدد من أنظمة التشغيل المحلية بالكامل في روسيا، مثل Astra وAlta وRed OS.

وفي مارس، قررت شركة "مايكروسوفت" تعليق مبيعاتها ونشاطها في روسيا، وفي وقت لاحق، حظرت تحميل "ويندوز 10" و"ويندوز 11" في روسيا.

المصدر: تاس