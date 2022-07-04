الطوارئ الروسية تحذر من بلاغات كاذبة بإخلاء القرى الحدودية في بيلغورود

حذرت وزارة الطوارئ الروسية من أن مجهولين يدعون أنهم موظفوها، اتصلوا بسكان بعض مناطق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا وأبلغوهم بضرورة إجلائهم.

وقالت الوزارة: "بدأ سكان المنطقة مرة أخرى تلقي مكالمات من أرقام هواتف مجهولة مسجلة خارج روسيا الاتحادية. يقدم المتصلون أنفسهم كموظفين في وزارة الطوارئ وأنه في الأيام المقبلة سيتم إخلاء سكان المناطق الحدودية في مقاطعتنا، حيث ستتعرض المنطقة لغارة جوية".

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات كاذبة، وحذرت من ضرورة الوثوق فقط بالمعلومات المنشورة على الموارد الرسمية.

المصدر: تاس