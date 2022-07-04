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"نوفوستي": سقوط طائرة بدون طيار على سطح منزل في تاغانروغ جنوب روسيا

أخبار روسيا

Sputnik
خدمات الطوارىء الروسية
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بسقوط طائرة بدون طيار على سطح منزل في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف على الدون جنوب غرب روسيا، أدت إلى وقوع أضرار مادية.

وقالت المصادر للوكالة إن "جميع خدمات الطوارىء توجهت إلى المكان، وتم العثور على حطام طائرة بدون طيار في المكان".

وأشارت مديرية الطوارئ إلى احتراق سطح المنزل الذي تبلغ مساحته 70 مترا مربعا، فيما تمت السيطرة على الحريق.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

المصدر: RT

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