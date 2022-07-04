موسكو تقرر إطلاق اسم "جمهورية لوغانسك الشعبية" على ساحة قرب السفارة البريطانية

صوت سكان موسكو لصالح تسمية منطقة تقع قرب مقر السفارة البريطانية بـ"ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية"، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس البلدية وحكومة العاصمة اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال بيان: "قرر سكان المدينة أن تحمل المنطقة الواقعة على طول كورنيش سمولينسكايا بين زقاق بروتوشني والمخرج إلى شارع نوفي أربات، اسم جمهورية لوغانسك الشعبية تكريما لها".

وأضاف أن التصويت جرى على منصة المشروع الإلكتروني "المواطن النشط"، وشارك فيه 109603 أشخاص، وحصل الخيار الفائز على 56.85% من الأصوات.

وفي وقت سابق اختار سكان العاصمة الروسية، اسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية" ليطلق على ساحة بالقرب من السفارة الأمريكية في المدينة.

المصدر: "تاس"