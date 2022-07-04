بوتين يوافق على اقتراح شويغو بمنح لقب بطل روسيا للجنرالين لابين وأباتشيف

وافق القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اقتراح وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بمنح كل من الجنرالين لابين، وأباتشيف، لقب أبطال روسيا.

والجنرال ألكسندر لابين هو قائد المنطقة العسكرية المركزية، ومنذ عام 2022 تولى قيادة مجموعة الوسط للقوات الروسية في أوكرانيا. والجنرال أسد الدين أباتشيف هو قائد فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية في لوغانسك، وحاصل على لقب بطل جمهورية لوغانسك 2022.

وتابع بوتين، خلال لقائه بوزير الدفاع، سيرغي شويغو: "أوافق على اقتراحكم بمنح لقب بطل روسيا لقائد مجموعة الوسط، الجنرال لابين، ولنائب قائد الجيش الثامن بالمنطقة العسكرية الجنوبية اللواء، أباتشيف، وسوف أقوم بالتوقيع على المرسوم الرئاسي بذلك اليوم.

كما أطلب منكم التقدم إلى الدولة بجميع أسماء العسكريين من المحاربين الشجعان والمحترفين وذوي الجرأة والإقدام، ممن تميّزوا في سياق هذه الأعمال الهجومية، والتي أعلم، بناء على تقاريرك اليومية، أن هناك العديد منهم في الجيش الروسي، لما يجب أن يحصلوا عليه من جوائز حكومية مناسبة.

تهنئتي وكلمات امتناني كذلك تنطبق بالكامل على مقاتلي الفيلق الثاني للجيش من قوات جمهورية لوغانسك الشعبة، والذين تصرفوا بكل حماس وكفاءة، وأظهروا الشجاعة والبطولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى من أجل تحرير أراضيهم. أهنئكم جميعا وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية