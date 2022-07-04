القبض على 15 عضوا في تنظيم عصابي إجرامي شهير في جمهورية توفا الروسية

نجح جهاز الأمن الفدرالي الروسي، فرع جمهورية توفا، في القبض على 15 عضوا من تنظيم (AUE) المحظور على أراضي روسيا، والذي يشرك المراهقين في أنشطة إجرامية على مستوى البلاد.

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ويشير بيان جهاز الأمن الفدرالي إلى أن ضباط الجهاز شكلوا قاعدة أدلة دامغة على "المشاركة في ارتكاب جرائم جسيمة وخطيرة لمساندي تنظيم AUE في جمهورية توفا من بين الأشخاص الذين يقضون عقوبات في السجون ومن بين سكان الجمهورية". وتابع التقرير أنه قد تم اعتقال 15 من سكان جمهورية توفا للاشتباه في تورطهم بـ "تنظيم وتمويل جماعات متطرفة".

وتم تحديد أن المراهقين شاركوا بحماس في أنشطة التشكيل العصابي، بما في ذلك في "توفير الموارد للهيكل المحظور من خلال ارتكاب جرائم جنائية عادية"، حيث وجهت إلى المحتجزين تهما بـ "تنظيم أنشطة تنظيمات متطرفة"، "تمويل أنشطة متطرفة"، "احتلال مناصب عليا في التسلسل الهرمي الجنائي"، حيث تم توجيه التهم إلى زعيم و14 تابع من أفراد التشكيل العصابي، تم القبض عليهم جميعا، مع استثناء شخص واحد تم إخضاعه للفحص الطبي الشرعي بسبب وضعه الصحي.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد أعلنت أنشطة AUE، والتي تعني "وحدة طريقة حياة السجناء"، محظورة على الأراضي الروسية وحظرت أنشطتها في البلاد، وهي عبارة عن تشكيل عصابي إجرامي، ورابطة تروج لمجتمع شبابي يحمل نظاما من القيم والمعايير السلوك المتطابقة في المعنى مع الأيديولوجية الإجرامية للجريمة المنظمة الروسية.

المصدر: نوفوستي