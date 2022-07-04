 
مباشر

سفير سوريا لدى روسيا: الغرب وتركيا نقلا إرهابيي "داعش" و"النصرة" من إدلب إلى أوكرانيا

أخبار روسيا

سفير سوريا لدى روسيا: الغرب وتركيا نقلا إرهابيي
Sputnik
السفير السوري لدى موسكو رياض حداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcqo

أكد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع تركيا، ينقل إرهابيي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" إلى أوكرانيا.

وقال حداد في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لا نتفاجأ من نقل الولايات المتحدة والغرب وتركيا مسلحين من التنظيمين الإرهابيين "داعش" و"جبهة النصرة" من إدلب إلى أوكرانيا، لأن هذه الجماعات وعلى الرغم من اختلاف أسمائها إلا أنها أدوات يستخدمها الغرب ضد الشعوب المسالمة".

وأضاف أنه بهذه الطريقة ستتحول أوكرانيا إلى مركز لتجميع الإرهابيين والمرتزقة، وهذا بدوره سيكون له عواقب سلبية على الأمن في العالم.

 

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا