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زيلينسكي: استعادة ليسيتشانسك ممكنة في حال "زيادة إمدادنا بالأسلحة"

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زيلينسكي: استعادة ليسيتشانسك ممكنة في حال
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انسحاب قوات كييف من مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك، وأعرب عن ثقته "بإمكانية استعادة المدينة في حال زيادة إمدادات الأسلحة الحديثة" لقواته.

وقال زيلينسكي في تصريح على قناته عبر "تيليغرام" إن "قيادة الجيش الأوكراني سحبت قواتها من ليسيتشانسك".

وأضاف: "سنعيد بناء الجدران وسنستعيد الأرض، ويجب حماية الناس بالدرجة الأولى".

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وتابع: "إذا كانت قيادة الجيش تسحب القوات من نقاط معينة في الجبهة حيث يتمتع العدو بقوة نارية أكبر فهذا ينطبق على ليسيتشانسك، وهذا يعني شيئا واحدا فقط أننا سنعود بفضل تكتيكاتنا وزيادة إمدادنا بالأسلحة الحديثة".

وكان زيلينسكي قال في مؤتمر صحفي الأحد عقب اجتماع في كييف مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن "القتال يدور في محيط ليسيتشانسك، ولا يمكن القول أن المدينة أصبحت تحت السيطرة الروسية".

فيما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأنه "بعد قتال عنيف في ليسيتشانسك، أجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من مواقعه".

وأضافت أن "استمرار الدفاع عن ليسيتشانسك سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب التفوق الروسي".

 

المصدر: "تاس" 

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