الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" ذات ذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 3:00 إلى 3:30 بتوقيت موسكو فجر اليوم، شن نظام كييف ضربة متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" باليستية مزودة بذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143 "ريس"، على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك، حيث لا توجد مواقع عسكرية".

وشدد كوناشينكوف على أن "الهجوم الصاروخي تم التخطيط له وتنفيذه عن قصد ضد السكان المدنيين في المدن الروسية".

وأوضح المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت في الجو كل صواريخ "توتشكا-أو" الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية والتي أطلقها القوميون الأوكرانيون على بيلغورود.

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وأضاف أنه نتيجة اعتراض الصواريخ الأوكرانية، سقط حطام أحدها على مبنى سكني في المدينة.

كما أكد كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار مفخختين من طراز Tu-143 "ريس" عند اقترابها من كورسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية