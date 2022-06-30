ثقة الروس في مستقبلهم الشخصي تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2005

ذكرت يلينا ميخايلوفا مستشارة المدير العام لمركز عموم روسيا للرأي العام، أن ثقة المواطنين الروس في مستقبلهم سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2005، وأن هذا المؤشر بلغ 55% عام 2014.

وتحدث ميخايلوفا في اجتماع للمجلس العلمي للمركز تحت عنوان "توطيد القيمة وترسيم حدود المجتمع الروسي على خلفية العملية العسكرية الخاصة" عن ثقة المواطنين في مستقبلهم.

وقالت: نرى مستوى مرتفعا إلى حد ما من التفاؤل، وخلال فترة المراقبة منذ عام 2005، حصلنا على أقصى قيمة للثقة في المستقبل بواقع 61% من المواطنين.

وأضافت أنه في عام 2020 سجل هذا المعدل 54%، وفي 2014 بلغ 55%.

وأشارت إلى أن نسبة من لا يشعرون بالثقة في المستقبل قد انخفضت بنسبة 20% مقارنة بعام 2021.

المصدر: نوفوستي