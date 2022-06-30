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سفارتان في موسكو ترفعان علمين بألوان قوس قزح

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سفارتان في موسكو ترفعان علمين بألوان قوس قزح
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أعلام قوس قزح ترفرف على السفارتين الأمريكية والبريطانية في موسكو
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نشرت السفارتان الأمريكية والبريطانية لدى روسيا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعلمين بألوان قوس قزح احتفاء بنهاية شهر يونيو (شهر الفخر) على مبنى سفارتيهما.

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وكان شهر يونيو شهر "الفخر" بمجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT)، لذلك احتفت بهذه المناسبة السفارتان الأمريكية والبريطانية.

وكانت الخارجية الروسية في وقت سابق قد علقت على منشور في موقع "فيسبوك" نشرته السفارة الأمريكية في موسكو لعلم LGBT بأغنية من مسلسل "أكاديمية الشرطة" Police Academy، بعنوان El Bimbo، وترتبط بلحظة دخول إحدى الشخصيات إلى حانة "بلو أويستر" للمثليين.

وتابعت الخارجية الروسية بتعليق: "فقط لإبقائك في حالة مرحة ومبهجة في مثل هذا الوقت الصعب للولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى جاهدة لتصبح عظيمة مرة أخرى".

المصدر: RT

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