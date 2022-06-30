بعد تنفيذها هبوطا قاسيا.. نقل ركاب مروحية "مي-8" إلى ياكوتسك

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ في ياقوتيا، اليوم الخميس، إنه تم نقل إلى ياكوتسك كل من كانوا على متن مروحية "مي-8" التي نفذت هبوطا قاسيا.

ووفقا له كانت المروحية تقل عند وقوع الحادث، 20 راكبا وطاقما يتألف من 3 أشخاص.

وأضاف المصدر: "تم الانتهاء من نقل كل الركاب وأفراد الطاقم، من موقع الهبوط القاسي للمروحية في ياقوتيا. الجميع في مدينة ياكوتسك حاليا".

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من جانبها، أفادت وزارة الصحة الإقليمية في بياناتها المحدثة، بأنه تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى الجمهوري رقم 2 في ياكوتسك.

وأشارت إلى أن حالة اثنين منهم خطيرة للغاية، والباقي – في حالة خطيرة ومتوسطة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، أقلعت المروحية من طراز "مي-8" التابعة لشركة Polar Airlines، مساء الأربعاء من منطقة أوست مايسكي إلى منطقة الدانسكي في جمهورية ساخا (ياقوتيا) وهبطت بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاغدا.

ويجري التحقيق حاليا، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس