"روس كوسموس" تنشر صورا فضائية وإحداثيات لـ"مراكز صنع القرار" في الغرب

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، بقناتها على تطبيق "تليغرام"، صور وإحداثيات "مراكز صنع القرار" في الغرب عشية قمة "الناتو" في مدريد، مأخوذة من القمر الصناعي "ريسورس-بي".

جاء في المنشور الذي نشرته القناة الرسمية لـ "روس كوسموس" على "تليغرام" أن المؤسسة "تنشر صورا وإحداثيات لمكان القمة التي سيجتمع فيها دول التحالف الثلاثون، بالإضافة إلى الشركاء والمرشحين، حيث يجتمعون جميعا لوضع المفهوم الاستراتيجي لحلف (الناتو) حتى عام 2030".

وفي تلك الصور تظهر صور البيت الأبيض و"البنتاغون" في واشنطن، ومركز المؤتمرات IFEMA في مدريد، حيث تعقد القمة، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الشانزيليزيه في باريس.

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وأرفق مدير وكالة روس كوسموس الصور بإحداثيات تلك المدن:

⠀⠀🇺🇸 38.897542, -77.036505

⠀⠀🇺🇸 38.870960, -77.055935

⠀⠀🇬🇧 51.503049, -0.127727

⠀⠀🇫🇷 48.870433, 2.316842

⠀⠀🇩🇪 52.519903, 13.368921

⠀⠀🇧🇪 50.879986, 4.425771

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، متحدثا عن تصرفات السلطة الأوكرانية، أنه في حال تجاوز "الخطوط الحمراء"، فإن روسيا مستعدة لضرب مراكز صنع القرار. في الوقت نفسه رفض بوتين الإشارة إلى أي نوع من الأحداث يمكن أن تثير رد الفعل هذا، مؤكدا أن كييف تدرك جيدا عم يدور الحديث.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا حاولت مرارا تحذير الدول الأعضاء في "الناتو" من عدم جواز تمدد التحالف إلى الشرق، وهو ما يعتبره الكرملين تهديدا، دون جدوى.

في الوقت نفسه أشار إلى أن الغرب الجامعي هو عبارة عن هرم ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يوجد مركز واحد فقط لصنع القرار.

المصدر: نوفوستي